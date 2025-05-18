Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 18 травня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та 38 артсистем
Минулої доби наші Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1130 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, наші військові знищили чимало ворожої техніки, а саме: 38 артилерійських систем та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 18 травня 2025
- особового складу ‒ близько 973 730 (+1130) осіб,
- танків ‒ 10 832 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 557 (+4) од,
- артилерійських систем – 27 980 (+38) од,
- РСЗВ – 1387 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1167 од,
- літаків – 372 од,
- гелікоптерів – 336 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 385 (+107) од,
- крилатих ракет ‒ 3197 од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 900 (+91) од,
- спеціальної техніки ‒ 3892 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1180-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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