Втрати ворога на 18 травня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та 38 артсистем

Минулої доби наші Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші військові знищили чимало ворожої техніки, а саме: 38 артилерійських систем та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 18 травня 2025

особового складу ‒ близько 973 730 (+1130) осіб,

танків ‒ 10 832 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 557 (+4) од,

артилерійських систем – 27 980 (+38) од,

РСЗВ – 1387 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1167 од,

літаків – 372 од,

гелікоптерів – 336 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 385 (+107) од,

крилатих ракет ‒ 3197 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 900 (+91) од,

спеціальної техніки ‒ 3892 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1180-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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