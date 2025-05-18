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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 18 травня: ЗСУ знищили 1130 окупантів та 38 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Минулої доби наші Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші військові знищили чимало ворожої техніки, а саме: 38 артилерійських систем та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 18 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 973 730 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 10 832 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 557 (+4) од,
  • артилерійських систем – 27 980 (+38) од,
  • РСЗВ – 1387 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1167 од,
  • літаків – 372 од,
  • гелікоптерів – 336 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 385 (+107) од,
  • крилатих ракет ‒ 3197 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 900 (+91) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3892 од.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога
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