Зеленський надіслав листа Трампу з новими пропозиціями співпраці – ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з листом, у якому виклав нові ініціативи щодо розвитку співпраці між двома країнами в оборонно-промисловому та торговельному напрямках.

Зеленський надіслав Трампу лист із новими пропозиціями щодо співпраці

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі глави держави з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо, що відбулася у неділю в Римі.

– Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, 30 квітня обидві країни підписали міжурядову угоду про створення інвестиційного фонду відновлення на умовах 50/50.

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Цей фонд буде зосереджений на розробці та продажу критичних матеріалів, а також розвитку енергетичної інфраструктури, включно з нафтою й газом.

Від України у проєкті бере участь Агенція державно-приватного партнерства при Мінекономіки, а від США – Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди 338 голосами. Перші законодавчі зміни вже схвалено у першому читанні, а остаточне затвердження очікується на початку червня.

13 травня ДПП і DFC уклали договір про створення фонду, а також контракт з компанією-управителем.

Всі угоди набувають чинності 23 травня – на 10-й день після оприлюднення відповідного закону. Тоді ж очікується отримання офіційної ноти від США щодо завершення внутрішніх процедур.

Україна внесе до фонду 50% початкового капіталу, який буде сформований із доходів від нових і раніше неактивних ліцензій на видобуток корисних копалин.

Зі свого боку, США можуть зарахувати до свого внеску обсяг наданої військової допомоги.

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