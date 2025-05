Зеленський провів зустріч із Венсом: уперше після конфлікту в Білому домі

У неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.

Про це спочатку повідомляли українські та іноземні змі, а згодом підтвердили в Офісі президента України.

До складу делегації Сполучених Штатів увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Переговори відбулися в закритому форматі.

Як розповів президент України, сторони обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

Він додав, що тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.

Особливого значення ця зустріч набула через те, що вона стала першою після напруженого обміну заявами між українською та американською сторонами, який відбувся 28 лютого в Білому домі.

Незважаючи на попередні розбіжності, у Ватикані Зеленський і Венс по-дружньому потиснули один одному руки перед інавгураційною месою нового понтифіка.

Vice President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy greeted each other and shook hands prior to Pope Leo XIV’s inaugural Mass on Sunday. https://t.co/E20CG883N0 pic.twitter.com/Vra6gZkOIY

— ABC News (@ABC) May 18, 2025