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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський провів зустріч із Венсом: уперше після конфлікту в Білому домі

Зеленський- Венс
Фото: Офіс президента

У неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.

Про це спочатку повідомляли українські та іноземні змі, а згодом підтвердили в Офісі президента України.

Зеленський зустрівся з Венсом і Рубіо

До складу делегації Сполучених Штатів увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Переговори відбулися в закритому форматі.

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Як розповів президент України, сторони обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення.

– Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню. Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими, – зазначив Зеленський.

Він додав, що тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.

Зеленський- Венс

Фото: Володимир Зеленський

Особливого значення ця зустріч набула через те, що вона стала першою після напруженого обміну заявами між українською та американською сторонами, який відбувся 28 лютого в Білому домі.

Незважаючи на попередні розбіжності, у Ватикані Зеленський і Венс по-дружньому потиснули один одному руки перед інавгураційною месою нового понтифіка.

Як повідомляє CNN, зустріч відбулася на тлі того, як адміністрація президента Дональда Трампа продовжує свої зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною.

І це за день до того, як Трамп має поговорити телефоном із диктатором Володимиром Путіним.

Очікується, що після цього президент США Трамп також поговорить із Зеленським.

Зустріч мала символічне значення, адже пройшла в одному з найвпливовіших дипломатичних і духовних центрів світу на тлі широкої міжнародної уваги до війни в Україні.

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Джерело: Офіс президента
Ватикан, Володимир Зеленський, Джей Ді Венс, Марко Рубіо
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