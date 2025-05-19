Цифровий облік військових: у ЗСУ тестують систему Імпульс

У Збройних Силах України триває випробування цифрової системи Імпульс, що має на меті кардинально змінити підхід до обліку особового складу.

Система обліку військових Імпульс

Про це повідомляють в Міноборони України.

Над розробкою системи Імпульс працювало Міністерство оборони спільно з Центром масштабування технологічних рішень та Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ.

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Першим підрозділом, де почали тестування нової системи, став 3-й армійський корпус.

За словами розробників, саме ці військові стали першими, хто на практиці відчув переваги цифрової взаємодії у великих формуваннях.

– Третій армійський корпус – це яскравий приклад того, як військовий підрозділ може допомогти таким же військовим розробникам. Ми отримали неймовірний зворотній зв’язок для розвитку системи, – розповідає Роман, керівник проєкту Імпульс від Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Основна ідея Імпульсу – зменшити бюрократичне навантаження на командирів і штабних офіцерів. Дані про особовий склад, посади, переміщення, звання та навіть подання рапортів тепер можуть оброблятись автоматично, без ручної роботи чи постійних запитів у частини.

Також система потенційно стане основою для розширення цифрових платформ, таких як Армія+ що дозволяє військовим подавати документи та запити, а командуванню – бачити актуальну інформацію в реальному часі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України створило управління космічної політики, яке об’єднуватиме державні та приватні компанії, а також науковців для взаємодії з українськими військовими.

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