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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну 112 дронами: скільки БпЛА знешкодила ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 112 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 23:00 18 травня.

З того часу з російських Брянська, Курська, Шаталово, Орла та Міллерово окупанти запустили 112 дронів.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 76 БпЛА на Сході, Півночі та в Центрі країни.

41 дрон було збито вогневими засобами ураження.

Ще 35 були локаційно втрачені чи придушені засобами РЕБ (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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