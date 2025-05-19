Новини ночі 19 травня: обстріл України, результати виборів у Румунії та Польщі

Уночі проти 19 травня російські війська атакували Україну дронами.

Зокрема, неодноразово гриміли вибухи в Черкасах.

Тим часом стали відомі результати другого туру президентських виборів у Румунії та першого туру – у Польщі.

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Більше про головні події ночі та ранку 19 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

Атака дронами

Атака дронами почалася близько опівночі 19 травня і тривала до п’ятої ранку.

Групи ворожих дронів залетіли в повітряний простір України в Харківській та Сумській областях.

Невдовзі запущені росіянами безпілотники Повітряні сили ЗСУ зафіксували східніше Запоріжжя, а також у східній частині Дніпропетровщини.

Про відбій загрози ударних БпЛА українські захисники повідомили о п’ятій ранку.

Про результати роботи оборонців неба стане відомо після узагальнення даних.

Вибухи в Черкасах

Вибухи в Черкасах почали лунати орієнтовно о 03:20 19 травня.

До четвертої ранку місцеві нарахували щонайменше п’ять вибухів.

В обласній військовій о 05:05 лише оголосили про відбій повітряної тривоги.

Більше коментарів в ОВА поки не надавали.

Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії

Прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі президентських виборів у Румунії.

Він випередив ультраправого кандидата Джордже Сіміона.

З історичною перемогою на президентських виборах у Румунії Нікушора Дана вже привітав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що для України як сусіда й друга важливо мати надійного партнера в особі Румунії.

На переконання Володимира Зеленського, працюючи разом, Україна та Румунія можуть зміцнити свої країни та Європу.

Навроцький і Тшасковський виходять у другий тур виборів президента Польщі

Після підрахунку 69,1% бюлетенів у другий тур виборів президента Польщі, що має відбутися 1 червня, виходить кандидат від опозиційної партії Право і справедливість, глава Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький (наразі має 31,2% голосів).

За президентське крісло 1 червня побореться також кандидат від проурядової Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тшасковський (його проміжний результат – 29,3%).

Трамп проведе переговори з Путіним, потім – із Зеленським та партнерами по НАТО

Сьогодні, 19 травня, о 17:00 за київським часом президент США Дональд Трамп проведе телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Потім Дональд Трамп матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а далі разом із Володимиром Зеленським поспілкується з партнерами по НАТО.

Дональд Трамп сподівається, що 19 травня стане продуктивним днем, зокрема вдасться домовитися про припинення вогню.

У Байдена виявили агресивну форму раку

У колишнього президента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати з метастазами в кісткову систему.

За даними лікарів, діагностований рак є гормонозалежним, тому його можна ефективно контролювати.

Наразі Джо Байден разом із родиною та лікарями обговорює варіанти лікування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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