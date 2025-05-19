Новини ночі 19 травня: обстріл України, результати виборів у Румунії та Польщі
Уночі проти 19 травня російські війська атакували Україну дронами.
Зокрема, неодноразово гриміли вибухи в Черкасах.
Тим часом стали відомі результати другого туру президентських виборів у Румунії та першого туру – у Польщі.
Більше про головні події ночі та ранку 19 травня читайте в добірці Фактів ICTV.
- Атака дронами
- Вибухи в Черкасах
- Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії
- Навроцький і Тшасковський виходять у другий тур виборів президента Польщі
- Трамп проведе переговори з Путіним, потім – із Зеленським та партнерами по НАТО
- У Байдена виявили агресивну форму раку
Атака дронами
Атака дронами почалася близько опівночі 19 травня і тривала до п’ятої ранку.
Групи ворожих дронів залетіли в повітряний простір України в Харківській та Сумській областях.
Невдовзі запущені росіянами безпілотники Повітряні сили ЗСУ зафіксували східніше Запоріжжя, а також у східній частині Дніпропетровщини.
Про відбій загрози ударних БпЛА українські захисники повідомили о п’ятій ранку.
Про результати роботи оборонців неба стане відомо після узагальнення даних.
Вибухи в Черкасах
Вибухи в Черкасах почали лунати орієнтовно о 03:20 19 травня.
До четвертої ранку місцеві нарахували щонайменше п’ять вибухів.
В обласній військовій о 05:05 лише оголосили про відбій повітряної тривоги.
Більше коментарів в ОВА поки не надавали.
Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії
Прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі президентських виборів у Румунії.
Він випередив ультраправого кандидата Джордже Сіміона.
З історичною перемогою на президентських виборах у Румунії Нікушора Дана вже привітав президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що для України як сусіда й друга важливо мати надійного партнера в особі Румунії.
На переконання Володимира Зеленського, працюючи разом, Україна та Румунія можуть зміцнити свої країни та Європу.
Навроцький і Тшасковський виходять у другий тур виборів президента Польщі
Після підрахунку 69,1% бюлетенів у другий тур виборів президента Польщі, що має відбутися 1 червня, виходить кандидат від опозиційної партії Право і справедливість, глава Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький (наразі має 31,2% голосів).
За президентське крісло 1 червня побореться також кандидат від проурядової Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тшасковський (його проміжний результат – 29,3%).
Трамп проведе переговори з Путіним, потім – із Зеленським та партнерами по НАТО
Сьогодні, 19 травня, о 17:00 за київським часом президент США Дональд Трамп проведе телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.
Потім Дональд Трамп матиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а далі разом із Володимиром Зеленським поспілкується з партнерами по НАТО.
Дональд Трамп сподівається, що 19 травня стане продуктивним днем, зокрема вдасться домовитися про припинення вогню.
У Байдена виявили агресивну форму раку
У колишнього президента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати з метастазами в кісткову систему.
За даними лікарів, діагностований рак є гормонозалежним, тому його можна ефективно контролювати.
Наразі Джо Байден разом із родиною та лікарями обговорює варіанти лікування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.