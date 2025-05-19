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РФ не припиняє спроб прорвати нашу оборону: Демченко про штурми під Краматорськом

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія не полишає спроб прорвати оборону у напрямку Краматорська, щодня атакуючи позиції українських військових. Їх спроби залишаються безуспішними.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Як зауважив Демченко, ворог не припиняє тиснути у напрямку Краматорська на Донеччині. Противник щоденно обстрілює позиції Сил оборони, щоб вибити їх із займаних позицій.

Зараз дивляться

– Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій. Однак ворогу не вдається цього зробити завдяки стійкості, мужності тих військових, які на передньому краї, – розповів Демченко.

Обстановка на Краматорському напрямку

За даними Генштабу, за останню добу на Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

До речі, раніше Факти ICTV в огляді подій тижня писали, як проходить літній наступ РФ на всіх ділянках фронту та які ризики, зокрема, для Покровського напрямку.

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