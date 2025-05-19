РФ переносить запуск енергопроєктів через дефіцит технологій і санкції — ЦПД

Російська Федерація постає перед труднощами у сфері енергетики.

Через наслідки повномасштабної війни та міжнародні санкції Москва не в змозі оновити свою застарілу енергетичну інфраструктуру.

У РФ проблеми з енергетичною інфраструктурою

Як повідомляють у ЦПД, уряд РФ ухвалив рішення відкласти запуск 14 проєктів модернізації теплових електростанцій щонайменше на 2–3 роки.

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Причина — критична нестача обладнання і власних технологічних ресурсів.

Особливо гостро енергетична нестабільність проявляється в регіонах Далекого Сходу, де вже фіксують дефіцит електроенергії.

– Регіони Далекого Сходу вже страждають від дефіциту електроенергії. Це — прямий наслідок багаторічної залежності від імпорту, санкцій та відсутності довгострокових стратегій в енергетичній політиці всередині країни, – йдеться у повідомленні.

У той час як державна пропаганда продовжує нав’язувати образ Росії як ключового постачальника енергоресурсів для світу, реальні проблеми із забезпеченням базових потреб власного населення відходять на другий план.

Забезпечення стабільного енергопостачання росіянам, судячи з усього, не є пріоритетом для уряду.

Риторика про “енергетичну наддержаву” дедалі більше не витримує перевірки реальністю.

Незважаючи на багаті поклади природних ресурсів, технічна база для їх повноцінного використання в РФ перебуває у вкрай занедбаному стані.

Значна частина ресурсів країни продовжує спрямовуватись на війну проти України, що лише поглиблює занепад внутрішньої інфраструктури.

Нагадаємо, раніше у Міжнародній енергетичній агенції повідомили, що у квітні 2025 року Росія отримала $13,2 млрд від експорту сирої нафти та нафтопродуктів.

Це стало найнижчим показником з середини 2023 року.

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