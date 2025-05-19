В РФ можуть планувати зміни до конституції, аби Путін міг правити довічно – ЦПД

Російські посадовці почали готувати населення до чергової зміни конституції РФ, яка, ймовірно, ще більше посилить повноваження нелегітимного президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

– Як зазначив віцеспікер російської держдуми та член путінської партії Єдина Росія Петро Толстой, останні зміни до конституції РФ, які “обнулили” попередні чотири каденції Путіна і дозволили йому балотуватися на виборах 2024 року, не є завершальними, оскільки після початку так званої СВО “багато чого змінилося”. За словами Толстого, нові зміни до конституції РФ будуть “набагато суттєвішими”, ніж попередні, – йдеться у повідомленні.

ЦПД про нелегітимні вибори в РФ

У ЦПД зазначили, що вибори президента РФ 2024 року пройшли зокрема й на тимчасово захоплених територіях України, тому голосування та “обрана особа” є нелегітимними.

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– І хоча чинна конституція РФ дозволяє Путіну балотуватися в президенти на шостий термін у 2030 році та робить його владу майже необмеженою, схоже, що Путін планує оформити собі ще більше повноважень і можливість правити пожиттєво, – наголосили у ЦПД.

До речі, раніше у ЦПД повідомляли, що після відмови Путіна від переговорів Кремль розпочав нову інформаційну кампанію.

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