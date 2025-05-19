Вибухи у Криму: окупанти хваляться збиттям БпЛА, очевидці кажуть про прильоти

Нічні вибухи у Криму 19 травня буцімто стали наслідком дронової атаки.

Вибухи у Криму 19 травня: що відомо

Вибухи у Криму 19 травня лунали переважно від опівночі до першої години ночі.

Найбільш гучно було у Джанкойському і Красногвардійському районах тимчасово окупованого півострова.

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У Міністерстві оборони РФ уже заявили, буцімто приземлили над Кримом 26 дронів.

Ще вісім нібито ліквідували над Брянською областю та один – над Бєлгородською областю РФ.

Попри повідомлення про успішне відбиття атаки, очевидці стверджують, що без прильотів не минулося.

Більше деталей поки немає.

Нагадаємо, що після вибухів у Криму 16 травня в російському оборонному відомстві теж повідомляли про 43 збиті безпілотники над акваторією Чорного моря та 21 – над тимчасово окупованим Кримом.

Але в мережі в цей час активно обговорювали займання складів боєприпасів 126 бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії в Перевальному.

Детонацію на ворожих складах невдовзі підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Факт влучання ударних дронів Служби безпеки України по складах боєприпасів 126 бригади берегової оборони РФ біля Перевального підтвердило і джерело Фактів ICTV у силовому відомстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Крымский ветер, Міноборони РФ

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