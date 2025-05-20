Чи потрібно військовозобовʼязаним проходити ВЛК щороку: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України зазначає, що військовозобов’язаним чоловікам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Зробити це треба до 5 червня 2025 року.

Як часто потрібно проходити ВЛК та чи потрібно це робити щороку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи потрібно військовозобовʼязаним щороку проходити ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВЛК) необхідна для оцінки придатності військовозобов’язаних осіб до служби. Згідно з Законом України Про військовий обов’язок і військову службу, вона є обов’язковою й включає медичний огляд, психологічну діагностику та інші необхідні процедури.

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Військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти ВЛК. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року. Такі громадяни зобовʼязані звернутися до ТЦК за направленням для її проходження.

Проте, на запит народного депутата, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, Міністерство оборони України повідомило, що згідно з Положенням №402 про військово-лікарську експертизу у ЗСУ (абзац 3, пункт 3.8, глава 3 розділу 2) від 14 серпня 2008 року, висновок ВЛК про ступінь придатності військовозобовʼязаного до військової служби дійсний протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Отже, чи потрібно проходити ВЛК кожен рік, у Міноборони зазначили, що військовозобовʼязаним, у яких термін дії відстрочки від мобілізації ще не закінчився, не потрібно проходити ВЛК, за виключення служби за контрактом, у разі коли вони були визнані обмежено придатними й не пройшли повторний медогляд (окрім людей з інвалідністю) або хочуть пройти з власного бажання.

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