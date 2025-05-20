Коли будуть відомі результати НМТ у 2025 році: дата

З 2022 року національний мультипредметний тест (НМТ) є обов’язковим для вступу до українських закладів вищої освіти. Він є аналогом системи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

У 2025 році складання НМТ розпочалося 4 травня й триватиме до 25 червня. Передбачено дві сесії тестування: основна (з 14 травня до 25 червня) та додаткова (з 14 до 25 липня).

Після складання учасники НМТ отримують результати, які надсилаються до особистого кабінету вступника.

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Факти ICTV розказують, коли з’являться результати НМТ в особистому кабінеті у 2025 році.

Коли будуть відомі результати НМТ-2025

Результати НМТ підтверджуються відомістю результатів національного мультипредметного тесту (додаток 2 до затвердженого Порядку проведення НМТ), яка формується в електронному форматі після завершення кожної сесії.

Результати основних сесій НМТ з кожного з чотирьох навчальних предметів, переведені в шкалу від 100 до 200 балів, з’являться в особистих кабінетах учасників до 4 липня. Відомості про додаткові сесії будуть доступні до 30 липня. Саме ці результати використовуються для подання документів до закладів вищої освіти.

Визначення результатів НМТ з окремого предмета передбачає такі етапи:

Обчислення тестового балу, тобто сумарної кількості балів, яку отримує кожен учасник за правильно виконані завдання. Оцінювання відбувається на основі офіційно затверджених схем нарахування, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти.

Опрацювання матеріалів, наданих тимчасовими екзаменаційними центрами, з метою перевірки точності та коректності виконання процедур.

Аналіз виявлених під час перевірки обставин, які потенційно можуть вплинути на підсумкову оцінку учасника.

Результати тестування переводяться у шкалу від 100 до 200 балів згідно з таблицями відповідності, затвердженими МОН.

Інформація про результати публікується в особистих електронних кабінетах учасників.

На об’єктивність результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть вплинути такі чинники:

Порушення учасником встановлених правил проходження НМТ. Завчасне завершення тестування через виникнення нестандартної ситуації. Інформація про обставини, які могли негативно вплинути на дотримання прав учасників під час тесту. Подання учасником офіційної заяви щодо порушення процедури проведення мультитесту.

Фінальні бали НМТ, які були перераховані у шкалі 100–200, вносяться до інформаційної картки, що додається до сертифіката (додаток 3 до регламенту проведення НМТ). Вони доступні для перегляду у персональному кабінеті кожного учасника.

Що робити після отримання результатів НМТ

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) передає результати тестування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Після цього вони автоматично з’являться в електронних кабінетах абітурієнтів.

Коли з’являться результати НМТ в особистому кабінеті у спеціальній вкладці, кожен вступник матиме можливість самостійно сформувати свою інформаційну картку з отриманими балами.

Варто зазначити, що коли будуть оприлюднені результати НМТ-2025, вони можуть бути змінені або скасовані лише за рішенням апеляційної комісії чи на підставі ухвали суду.

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