Кронпринц Норвегії прибув до Києва з першим візитом

Кронпринц Норвегії Хокон 20 травня перебуває в Україні з першим візитом.

Про це повідомляє пресслужба Королівського дому.

Візит кронпринца Норвегії до Києва: що відомо

– Цей візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу, – мовиться у повідомленні.

За інформацією норвежських ЗМІ, потяг з кронпринцом Хоконом та міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом прибув вранці на станцію за межами Києва.

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Їх зустріли посол Норвегії Хелен Санд Андресен та українська делегація на чолі з заступником глави МЗС Олександром Міщенком.

Кронпринц вже відвідав шпиталь, де проходять реабілітацію поранені українські військові, а також меморіал загиблим захисникам у Мощуні під Києвом.

Крім того, очікуються зустрічі кронпринца з представниками української влади і програм, які підтримуються урядом Норвегії.

Це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт.

Кілька днів тому у Міністерстві оборони Норвегії заявили, що протягом 2025 року планують завершити передання винищувачів F-16 Україні.

Фото: kongehuset.no

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