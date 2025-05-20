Лідерів Європи спантеличив результат розмови Трампа та Путіна: Axios повідомило деталі

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом погодився на переговори з Україною, проте США не братимуть участі в них. Крім того, Трамп поки відмовився від ідеї введення санкцій проти РФ.

Про це повідомили виданню Axios два джерела, які брали участь у розмові, і третє джерело, поінформоване про неї.

– Я думаю, що щось має статися. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм (європейцям, – Ред.) доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона повинна залишитися європейською, – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті за кілька годин після своїх дзвінків.

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Розмова Трампа і Путіна: про що говорили

Перед розмовою з Путіним Трамп і Зеленський мали короткий телефонний дзвінок у понеділок вранці. Тоді Трамп запитав українського президента, що він має сказати Путіну. Зеленський попросив вимагати від РФ негайного припинення вогню, пригрозити новими санкціями й не пропонувати жодних поступок Путіну без консультацій з Україною, кажуть джерела.

Коли розмова з Путіним закінчилася, Трамп знову зателефонував Зеленському. До розмови приєдналися лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії.

Дональд Трамп повідомив, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. Одне з джерел повідомило, що на кілька секунд запанувала спантеличена тиша. Зеленський зазначив, що Путін і раніше погоджувався на переговори.

Європейські лідери запитали про можливість введення санкцій США проти Росії, але Трамп відповів, що не вважає це гарною ідеєю, і думає, що Путін хоче укласти угоду.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні запитала Трампа, чому не може бути припинення вогню принаймні на два тижні до початку переговорів, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поцікавився, на які поступки готова піти Росія, повідомляють джерела Axios.

Трамп відповів, що Путін представить “мирну угоду” зі своїми умовами припинення вогню і закінчення війни. Трамп попросив Путіна представити “щось, з чим люди можуть погодитися”, а не відкинуть одразу, наголошує джерело.

Зеленський сказав, що попередні раунди переговорів з Путіним нічого не дали, тож диктатор не зрушить з місця, якщо Трамп не буде тиснути на нього.

За словами джерел, європейські лідери були здивовані тим, що Трамп виявився відносно задоволений почутим від Путіна і представив це як новий розвиток подій, хоча російський президент, схоже, зовсім не змінив своєї позиції.

Переговорити РФ та України

Дональд Трамп заявив групі європейських лідерів, що Росія і Україна повинні провести двосторонні прямі переговори без будь-яких посередників. Водночас Мелоні та Мерц вважають, що США та європейські країни мають долучитися до переговорів.

– Хтось повинен бути суддею, – сказала Мелоні.

А Мерц запропонував провести переговори за участі усіх присутніх сторін. Трамп запропонував Ватикан як місце проведення переговорів.

Джерело : Axios

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