Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну 108 дронами: скільки цілей знешкоджено

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час атаки на Україну російські війська застосували 108 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Атака на Україну тривала з 19:00 19 травня до шостої ранку 20 травня.

За цей час російські війська з Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська запустили 108 дронів.

Зараз дивляться

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 93 ворожі безпілотники на Сході, Півночі та в Центрі країни.

Так, 35 було збито вогневими засобами ураження, 58 локаційно втрачено/придушено засобами РЕБ (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 20 травня: атака дронів після розмови Трампа з Путіним та заяви Зеленського
Події ночі 20 травня

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь