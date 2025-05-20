РФ атакувала Україну 108 дронами: скільки цілей знешкоджено

Під час атаки на Україну російські війська застосували 108 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Атака на Україну тривала з 19:00 19 травня до шостої ранку 20 травня.

За цей час російські війська з Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська запустили 108 дронів.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 93 ворожі безпілотники на Сході, Півночі та в Центрі країни.

Так, 35 було збито вогневими засобами ураження, 58 локаційно втрачено/придушено засобами РЕБ (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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