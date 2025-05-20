РФ атакувала Україну 108 дронами: скільки цілей знешкоджено
Під час атаки на Україну російські війська застосували 108 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.
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Атака на Україну тривала з 19:00 19 травня до шостої ранку 20 травня.
За цей час російські війська з Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська запустили 108 дронів.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 93 ворожі безпілотники на Сході, Півночі та в Центрі країни.
Так, 35 було збито вогневими засобами ураження, 58 локаційно втрачено/придушено засобами РЕБ (минулося без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.