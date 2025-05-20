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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Окупанти атакували мирних жителів Сумщини під час видачі гуманітарної допомоги

Ромни Сумщина - наслідки удару РФ
Фото: МВС

20 травня ворожий БпЛА вразив мирних жителів Сумщини, які отримували гуманітарну допомогу. Постраждало двоє людей.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на інформацію прокуратури Сумщини.

Отримували гуманітарну допомогу

Сьогодні близько 11:00 ворожий безпілотник атакував пункт видачі гуманітарної допомоги в селищі Велика Писарівка Охтирського району.

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Внаслідок нападу 57-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований, ще одному 51-річному чоловікові була надана медична допомога без госпіталізації.

Наслідки обстрілу задокументовано. Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
безпілотник, Війна в Україні, Сумська область
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