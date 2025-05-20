Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
Окупанти атакували мирних жителів Сумщини під час видачі гуманітарної допомоги
20 травня ворожий БпЛА вразив мирних жителів Сумщини, які отримували гуманітарну допомогу. Постраждало двоє людей.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на інформацію прокуратури Сумщини.
Отримували гуманітарну допомогу
Сьогодні близько 11:00 ворожий безпілотник атакував пункт видачі гуманітарної допомоги в селищі Велика Писарівка Охтирського району.
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Внаслідок нападу 57-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований, ще одному 51-річному чоловікові була надана медична допомога без госпіталізації.
Наслідки обстрілу задокументовано. Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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