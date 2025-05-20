РФ використовує мирні переговори для просування на фронті – ISW

Росія навмисно затягує мирні переговори задля просування на фронті та подальших поступок від України та країн Заходу.

Таку думку за підсумками вчорашніх двогодинних переговорів президентів США та Росії висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про ставлення РФ до переговорного процесу

Американські експерти наголошують: Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню задля продовження дипломатичних переговорів щодо завершення війни Росії в Україні.

Зараз дивляться

Однак РФ, продовжують аналітики, послідовно відкидає цю послідовність, щоб блокувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.

В ISW переконані: Росія прагне затягувати мирні переговори задля просування на полі бою.

– Мирні переговори до припинення вогню дозволять Росії просуватися в Україні та, імовірно, використати це для подальших поступок в українсько-російських переговорах, – вважають в ISW.

Експерти Інституту вивчення війни певні: будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу.

Натомість змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, очевидно, затримає запровадження припинення вогню.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після двогодинних переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним 19 травня заявив, що вдалося домовитися про негайний старт переговорів між Україною та Росією щодо припинення вогню та завершення війни.

Однак Володимир Путін після розмови з Трампом ідею безумовного припинення вогню відкинув, зазначивши, що Москва відкрита до обговорення певного “меморандуму” з Україною, який містив би й питання припинення бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.