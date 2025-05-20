Події ночі 20 травня: атака дронів після розмови Трампа з Путіним та заяви Зеленського

Протягом ночі 20 травня, попри прогрес у розмові з Володимиром Путіним, про який заявив Дональд Трамп, Росія атакувала Україну ударними дронами.

При цьому президент США заявив, що саме через це поки не посилюватиме антиросійські санкції.

Водночас президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не довіряє заявам російського диктатора про нібито готовність працювати над так званим меморандумом, до якого можуть увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 20 травня – у добірці Фактів ICTV.

Атака дронами

З вечора понеділка і протягом ночі 20 травня Росія атакувала Україну ударними БПЛА.

Повітняні сил ЗСУ фіксували групи ворожих дронів з різних напрямків.

Перші з них залетіли з півночі на територію Сумської та Чернігівської областей.

І близько шостої години ранку після активності останніх безпілотників у Житомирській області по країні оголошено відбій загрози.

Зеленський допускає зустріч команд України, США, ЄС і РФ

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Дональдом Трампом ввечері 19 травня заявив, що допускає зустріч команд України, США, Європи та Росії, наприклад, у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії.

І зауважив, що українська сторона хоче, аби така зустріч відбулася на високому рівні і мала відповідний результат.

Президент України не довіряє “меморандумам” Путіна

Коментуючи слова Володимира Путіна про те, що Москва нібито готова працювати над “меморандумом”, до якого можуть увійти “питання про припинення вогню та принципи врегулювання”, президент Володимир Зеленський сказав, що не довіряє його заявам.

Він сказав, що про так званий меморандум почув від Дональда Трампа, проте не знає, що саме Росія хоче отримати, деталі невідомі наразі.

Зеленський також запевнив, що Україна ніколи не погодиться на умови, які передбачають виведення її військ із власних територій, і якщо Росія вимагає цього – це означає, що Кремль не зацікавлена у завершенні війни.

Трамп поки не посилюватиме санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив, що поки є шанс на прогрес у переговорах, він не буде посилювати санкції проти Росії.

Однак не виключив такої ймовірності в майбутньому.

Трамп також сказав, що вірить у те, що нібито Путін хоче миру з Україною.

Водночас американський лідер повторив заяву про готовність США вийти з переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто певного прогресу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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