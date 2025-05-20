Стійкі до російських РЕБ: українські дрони Хижак REBOFF пройшли кодифікацію

Дедалі частіше на фронті використовують FPV-дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Першою українською компанією, яка створила й офіційно зареєструвала такі дрони в Міністерстві оборони, стала 3DTech.

Їхня лінійка безпілотних авіаційних комплексів під назвою Хижак REBOFF уже використовується на фронті і добре себе показала в реальних боях.

Про це повідомили в оборонному відомстві.

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Кодифікацію пройшла лінійка дронів Хижак REBOFF

Безпілотні авіаційні комплекси Хижак REBOFF оснащені котушками з оптоволокном завдовжки від 10 до 20 км, що дає змогу адаптувати їх використання до конкретних завдань військових.

Як повідомили в Міноборони, розробку цих дронів в Україні розпочали 2023 року за запитом військовослужбовців.

Під час тестування дрони продемонстрували високу ефективність: вони долали річки, озера і літали над лініями електропередач, розвиваючи швидкість до 143 км/год.

– У 2024 році перші тестові партії потрапили до війська і продемонстрували перспективність масштабування цього технологічного напряму у війні з Росією, – повідомили в оборонному відомстві.

На сьогодні виробник має п’ять моделей дронів Хижак REBOFF.

Дрони Хижак REBOFF — характеристики:

Хижак REBOFF 10 Lite 10KM – призначений для міських боїв і відбиття штурмів. Має ефективну дальність 8-9 км і несе до 1,8 кг бойового навантаження. Завдяки короткій відстані польоту демонструє найвищу ефективність, адже менше ризику пошкодження волокна;

– призначений для міських боїв і відбиття штурмів. Має ефективну дальність 8-9 км і несе до 1,8 кг бойового навантаження. Завдяки короткій відстані польоту демонструє найвищу ефективність, адже менше ризику пошкодження волокна; Хижак REBOFF 10 Lite 15KM – бюджетна модель для передової. Може працювати як по техніці, так і в приміщеннях. Бойове навантаження – 1,5 кг;

– бюджетна модель для передової. Може працювати як по техніці, так і в приміщеннях. Бойове навантаження – 1,5 кг; Хижак 13 REBOFF 20KM – модель має котушку 20 км, що дає змогу ефективно знищувати ворожу інфраструктуру, гармати, міномети та системи РЕБ. Два батарейні блоки забезпечують кращий баланс, маневреність і зручність керування;

– модель має котушку 20 км, що дає змогу ефективно знищувати ворожу інфраструктуру, гармати, міномети та системи РЕБ. Два батарейні блоки забезпечують кращий баланс, маневреність і зручність керування; Хижак REBOFF 15KM – дрон може бути в засідці біля ворожої логістики та чекати на пріоритетну ціль годинами. Ця модель живиться одним батарейним блоком 8S3P 13 500 mAh, що дало змогу збільшити бойове навантаження, як порівняти з версіями на 20-25 км із двома блоками.

– дрон може бути в засідці біля ворожої логістики та чекати на пріоритетну ціль годинами. Ця модель живиться одним батарейним блоком 8S3P 13 500 mAh, що дало змогу збільшити бойове навантаження, як порівняти з версіями на 20-25 км із двома блоками. Хижак REBOFF 10KM – ця модель дрона здатна нести найбільше навантаження в лінійці – 2,2 кг на відстань до 10 км, ефективна для відбиття наступів і міських боїв.

Уся лінійка з п’яти БпАК призначена для польотів на висоті до 500 м зі швидкістю до 70 км/год, хоча деякі моделі під час випробувань розвивали швидкість до 143 км/год.

За інформацією з сайту 3DTech, дрони Хижак REBOFF вартують від 33 тис. грн до 64 тис. грн залежно від моделі.

З огляду на вимоги військових та їхній досвід, компанія оснастила всі дрони Хижак REBOFF швидкими кріпленнями, що дають змогу легко збирати і розбирати конструкцію без стяжок. Кожен дрон має ніжки для безпечного зльоту, посадки та очікування в засідці.

– У разі виникнення необхідності модернізувати радіокеровані дрони під волокно котушки REBOFF можна під’єднати до вже наявних у підрозділах 10- і 13-дюймових дронів інших виробників, – зазначили в Міноборони.

Компанія готує до кодифікації нові моделі з котушками на 25 і 30 км, що дозволить значно збільшити дрону Хижак REBOFF дальність, а також підвищить можливості українських військових у знищенні техніки та живої сили ворога в тилу.

Джерело : Міноборони

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