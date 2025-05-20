Вступ України в ЄС: завершено скринінг трьох кластерів у переговорах

Ще один крок до вступу України в ЄС було зроблено. Країна вже завершила перевірку трьох переговорних кластерів: кластер 1 Основи, кластер 2 Внутрішній ринок і кластер 6 Зовнішні відносини.

Про це 20 травня повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах, пише Європейська правда.

Вступ України до ЄС: завершено скринінг трьох кластерів

Минулого тижня Єврокомісія передала до Ради ЄС звіти щодо кластера 2 і кластера 6 – як для України, так і для Молдови.

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– Україна виконала своє домашнє завдання, тому вона готова до того, щоб кластер 1 Основи був відкритий. Минулого тижня ми надіслали до Ради ще дві перевірки за кластером 2 і кластером 6 для обох країн, України та Молдови, – заявила Марта Кос.

Єврокомісарка зазначила, що якщо країни продовжать працювати в такому ж темпі, то всі перевірки щодо вступу України до Європейського Союзу можуть завершити вже до осені. Вона додала, що це буде меседжем для Києва.

– Інтеграція України до ЄС буде ключовим елементом гарантій безпеки після початку мирних переговорів. Хочу, щоб було зрозуміло, що йдеться не тільки про безпеку України, а й про безпеку Європи, Європейського Союзу, – переконана Кос.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні заявили про плани відкрити всі кластери переговорів з Європейським Союзом у 2025 році.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в першому півріччі поточного року, Україна планує відкрити переговорні кластери 1,2 і 6, а в другому – всі інші.

Джерело : Європейська правда

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