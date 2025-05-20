Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 20 травня: мінус 1 030 окупантів та майже шість десятків артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 20 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 030 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 182-гу добу повномасштабної війни перевищили 975 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 20 травня 2025 року

  • особового складу ‒ близько 975 800 (+1 030);
  • танків ‒ 10 834 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 567 (+5);
  • артилерійських систем – 28 067 (+58);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 388 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 093 (+105);
  • спеціальної техніки ‒ 3 894 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 20 травня: атака дронів після розмови Трампа з Путіним та заяви Зеленського
Події ночі 20 травня

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь