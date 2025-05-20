Втрати ворога на 20 травня: мінус 1 030 окупантів та майже шість десятків артсистем

Втрати ворога на 20 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 030 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 182-гу добу повномасштабної війни перевищили 975 тис.

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Втрати РФ на 20 травня 2025 року

особового складу ‒ близько 975 800 (+1 030);

танків ‒ 10 834 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 567 (+5);

артилерійських систем – 28 067 (+58);

реактивних систем залпового вогню – 1 388 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 093 (+105);

спеціальної техніки ‒ 3 894 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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