Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 20 травня: мінус 1 030 окупантів та майже шість десятків артсистем
Втрати ворога на 20 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 030 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 182-гу добу повномасштабної війни перевищили 975 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 20 травня 2025 року
- особового складу ‒ близько 975 800 (+1 030);
- танків ‒ 10 834 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 22 567 (+5);
- артилерійських систем – 28 067 (+58);
- реактивних систем залпового вогню – 1 388 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 093 (+105);
- спеціальної техніки ‒ 3 894 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожПодії ночі 20 травня: атака дронів після розмови Трампа з Путіним та заяви Зеленського
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.