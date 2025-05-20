Терехов – про вибух у Харкові: є дані про приліт БпЛА в Шевченківському районі

Вибух у Харкові 20 травня є наслідком атаки невстановленого дрона.

Вибух у Харкові 20 травня: що відомо

Вибух у Харкові прогримів орієнтовно о 13:21 20 травня.

За хвилину до цього в обласній поліції повідомили, що до міста летить дрон.

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Невдовзі з’явилися офіційні дані про ворожу атаку.

За словами міського голови Ігоря Терехова, є інформація про приліт безпілотника невстановленого типу в лісосмузі Шевченківського району.

Наслідки атаки ще з’ясовують.

Нагадаємо, що 13 травня росіяни двічі вгатили БпЛА типу Молния по енергооб’єкту в Холодногірському районі Харкова.

Відключень світла завдяки злагодженій і професійній роботі енергетиків не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов, Поліція Харківської області

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