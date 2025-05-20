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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Якщо Трамп надаватиме зброю Україні, то наслідків розмови з Путіним не буде – Огризко

трамп
Фото: Getty Images

Розмова американського президента Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не матиме для України жодних наслідків за умови, якщо США продовжать постачати Україні зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко.

Американське посередництво є імітацією дій

– Якщо Трамп продовжить надавати Україні зброю, хай і за гроші, то ця розмова жодних наслідків не матиме. Бо таке посередництво нам не потрібне. Це ілюзія рухів, коли нічого не відбувається, – сказав Володимир Огризко.

Зараз дивляться

За словами ексміністра, Трамп, ймовірно, хоче відсторонитися від російсько-української війни та перекласти її врегулювання на Європу.

– Трамп не чинив того тиску на Путіна, на який ми наче сподівалися. Це або чергове підтвердження, що Трамп не хоче впливати на Путіна, і його обіцянки про жорсткі санкції – пустослів’я. Або це його бажання непрямо сказати, що, європейці, будь ласка, займайтеся цим, бо мені це не дуже цікаво, – вважає Володимир Огризко.

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Переговори України та РФ

На думку колишнього очільника МЗС, місце проведення переговорів між Україною та Росією не матиме жодного значення, адже основне питання у бажанні Путіна йти на діалог.

– Важко сказати, нащо згадали Ватикан. Питання не в майданчику для переговорів, а в небажанні Путіна їх вести. Вони можуть бути, хоч у Ватикані, хоч в Ер-Ріяді, хоч у Стамбулі. Від цього ситуація не зміниться, якщо позиції сторін так сильно розходяться, що їх неможливо звести докупи. Від місця результати не змінюються, – наголосив Володимир Огризко.

Те, що Путін продовжує вимагати усунення “першопричини війни” означає одне – кремлівський диктатор не готовий йти на компроміси. Бо першопричиною війни є сам Путін.

– Якщо Путін говорить, що слід усунути першопричини війни, то це означає, що жодного кроку назустріч не буде. Бо першопричина війни – сам Путін, тож його треба усувати, – зауважив дипломат.

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Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, Володимир Путін, Дональд Трамп, Зброя для України
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