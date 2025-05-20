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Зеленський поговорив із прем’єром Норвегії: Україна отримає майже $8 млрд допомоги

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та повідомив, що Україна цього року отримає майже $8 млрд допомоги.

Про це йдеться у дописі глави держави у соціальних мережах.

Зеленський поговорив із прем’єром Норвегії

Глава держави повідомив прем’єра Норвегії Стере про зустріч із кронпринцом Гоконом та міністром енергетики Норвегії.

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За словами Зеленського, розмова була хорошою і Київ отримав важливий сигнал від уряду про підтримку. Також було обговорено багато важливих питань двосторонньої співпраці.

— Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже $8 млрд отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції, – повідомив президент.

Зеленський також розповів, що поділився зі Стере деталями вчорашньої розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Як зазначив президент, для України важливо, аби всі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Зі свого боку Норвегія готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, 20 травня з візитом до України прибув кронпринц Норвегії Гокон та зустрівся із Зеленським. Це його перша поїздка до нашої країни. Також до Києва прибув міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд.

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Володимир Зеленський, Норвегія
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