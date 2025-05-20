Зеленський запропонував Трампу укласти угоду про вільну торгівлю між країнами – Качка

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа з листом, у якому запропонував нові можливості співпраці в ОПК та укласти угоду про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка на конференції Торгові війни: мистецтво захисту, пише Інтерфакс-Україна.

Україна пропонувала США угоду про вільну торгівлю

– Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в тому листі. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов, – сказав Качка.

Він зазначив, що Київ хоче угоди з Вашингтоном, попри те, що це не наш головний торговельний партнер, адже країна прагне мати вільну торгівлю з усіма членами G7 – лишилися тільки США та Японія.

Зараз дивляться

Виробники дедалі частіше орієнтуються на розвинені ринки з високими вимогами, оскільки це створює більшу додану вартість і прибутковість.

– І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю, – додав Качка.

Він вважає, що створення Американсько-Українського інвестфонду відкриває можливості для підписання угоди про вільну торгівлю зі США.

– Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, ми тільки десь на перших кроках у цьому напрямку, – додав торгпред США.

Щодо можливого скасування 10% мита на українські товари, Качка зазначив, що пріоритетом у спілкуванні зі США досі була угода про інвестфонд.

Він також повідомив, що цього тижня запланована розмова з американським торговим представником Джеймісоном Гріром.

Водночас торгпред додав, що США зараз змінюють свій підхід до тарифів, і це нова реальність. У зв’язку з цим поки що не можна нічого обіцяти, адже насправді Україна “тільки на стартовій позиції”.

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