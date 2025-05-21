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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21 травня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, російський противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБів, також ворог використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025

Ситуація в Україні на 21 травня 2025

Втрати РФ у війні на 21 травня 2025

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Втрати ворога, Карта
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