Карта бойових дій на 21 травня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, російський противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБів, також ворог використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025

Ситуація в Україні на 21 травня 2025

Втрати РФ у війні на 21 травня 2025

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