Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 21 травня 2025 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, російський противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБів, також ворог використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2025
Ситуація в Україні на 21 травня 2025
Втрати РФ у війні на 21 травня 2025
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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