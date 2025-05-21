Нічна атака дронами: РФ запустила 76 БпЛА – більшість знищено

У ніч проти 21 травня РФ запустила з різних напрямків у бік України 76 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів.

Нічна атака України дронами: результати роботи ППО

З вечора вівторка і протягом ночі 21 травня окупанти запускали дрони з Курська, Орта та Брянська.

До відбиття повітрняої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

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У Повітряних силах ЗСУ станом на 09:00 підтвердили знешкодження 63 ворожих дронів на Сході, Півночі та в Центрі країни.

Зокрема, 22 з них збито вогневими засобами, ще 41 локаційно втрачений або знешкоджений за допомогою РЕБ (без негативних наслідків).

Водночас внаслідок атаки дронів постраждали Харківська та Сумська області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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