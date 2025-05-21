Події ночі 21 травня: вибухи у Сумах і Києві, Папа готовий прийняти переговори про мир
Вночі 21 травня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами.
Зокрема, під час повітряної тривоги вибухи лунали у Києві та його околицях, а також Сумах, де є влучання у промислові підприємства. Гучно було і в Росії.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 21 травня – у добірці Фактів ICTV.
- Атака дронів на Суми
- Вибухи у Києві та області
- Вибухи в Росії: дрони атакували оборонні підприємства
- Папа готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ
- Трамп оголосив про виділення $175 млрд на систему ПРО Золотий купол
Атака дронів на Суми
У Сумах цієї ночі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих дронів: зафіксовано п’ять влучань в одне підприємство і два – в інше.
Тут сплахнули пожежі, є один постраждалий.
Також внаслідок нічної атаки пошкоджено лінії електропередач, тому деякі райони міста наразі без світла, зокрема обʼєкти водопостачання.
Обʼєкти критичної інфраструктури перевели на генератори.
Вибухи у Києві та області
Вибухи лунали у ніч на 21 травня також у Києві та його околицях – сили ППО відбивали атаку російських дронів.
На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждала сім’я у Бориспільському районі.
За даними Київської ОВА, у 17-річного хлопця, 3-річної дівчинки та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес.
Крім того, у хлопчика 13 років – різана рана стопи, а у 30-річного чоловіка – різана рана надбрівної дуги.
Допомогу надано на місці, обійшлося без госпіталізації.
Уламками збитого дрона пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі: вибито вікна та пошкоджено дах.
Також пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.
Вибухи в Росії: дрони атакували оборонні підприємства
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко опосередковано підтвердив інформацію російських ЗМІ про атаку дронів на підприємства військово-промислового комплексу країни-агресора.
Зокрема, гучно було сьогодні вночі було в Орловській області – тут під удар БПЛА потрапив Болховський завод напівпровідникових приладів, продукція якого використовується в системах РЕБ, управління, зв’язку та тренажерах для танків і ракет.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що протягом ночі над регіоном збили 37 дронів.
Про вибухи повідомляли також у Тульській і Рязанській областях Росії, а в аеропортах Калузької області запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти.
Папа готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ
Папа Римський Лев XIV під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні заявив про готовність прийняти наступний раунд переговорів між Україною та Росією у Ватикані, повідомомляється на сайті італійського уряду.
– Знайшовши підтвердження у Святішого Отця готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловив глибоку вдячність понтифіку за його незмінну відданість справі миру, – мовиться у повідомленні.
Ця розмова відбулася після телефонних переговорів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами.
Трамп оголосив про виділення $175 млрд на систему ПРО Золотий купол
Президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті заявив про старт будівництва нової системи ПРО Золотий купол (Golden Dome), яка має захистити від ракетних атак великої дальності.
Загальна вартість проєкту $175 млрд, його реалізація почнеться негайно з початковим фінансуванням у розмірі $25 млрд.
Проте для початку будівництва системи ПРО неоюхідно ще схвалення американськими законодавцями.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.