Поки США вагаються: Україна запропонує ЄС план жорсткіших санкцій проти РФ

Україна наступного тижня звернеться до Європейського Союзу з проханням вжити нових жорстких заходів проти Росії. Зокрема, йдеться про арешт російських активів і санкції проти деяких покупців російської нафти.

Про це пише Reuters.

Україна закликає ЄС посилити тиск на РФ

У Білій книзі, яку Україна презентує ЄС, ідеться про необхідність, щоб союз із 27 країн зайняв рішучішу та самостійнішу позицію щодо санкцій, адже подальші дії США поки що незрозумілі.

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У документі на 40 сторінках містяться такі пропозиції:

ухвалити закони, які дозволять ЄС швидше вилучати активи осіб під санкціями та передавати їх Україні. Надалі ці особи зможуть вимагати компенсації від Росії;

розглянути кроки для посилення санкцій за межами ЄС, наприклад, проти іноземних компаній, які використовують європейські технології для допомоги РФ;

ввести обмеження проти покупців російської нафти (це може вдарити по великих покупцях, таких як Китай та Індія);

змінити правило одностайності в ЄС щодо санкцій, оскільки сьогодні будь-яка країна Євросоюзу може заблокувати санкційне рішення. Київ же закликає перейти до ухвалення рішень більшістю голосів, щоб прискорити процес.

У Білій книзі зазначається, що санкції ЄС проти Росії вже були безпрецедентними, але мають ще більший потенціал.

У документі також критикується адміністрація Трампа, яка фактично “припинила участь майже у всіх міжурядових платформах, зосереджених на санкціях та експортному контролі”.

Зазначається, що Вашингтон сповільнив роботу моніторингової групи з дотримання цінових обмежень на російську нафту, розформував робочу групу з контролю санкцій і перевів експертів на інші напрями.

Хоча у США розроблено два нові санкційні пакети, не відомо, чи підтримає Трамп їх. Через таку невизначеність темпи міжнародної координації знизилися.

Агентство нагадало, що після телефонної розмови з Путіним Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти РФ, хоча на цьому наполягали Україна та європейські лідери.

Як повідомляє джерело Reuters, після розмови з російським диктатором Трамп повідомив українським і європейським лідерам, що поки що не планує запроваджувати нові обмеження і просить час для переговорів.

Україна занепокоєна, що якщо США відійдуть від спільної позиції Заходу щодо санкцій, це може дестабілізувати і Євросоюз, адже там для ухвалення ключових рішень потрібна згода всіх країн.

– Вихід Америки з режиму санкцій (буде) величезним ударом по єдності ЄС. Величезним, – заявив Reuters високопоставлений чиновник українського уряду.

Хоча Євросоюз не може повністю замінити санкції США через домінування долара, однак, якщо Європа буде рішучою, це не дасть змоги Росії повернути довіру інвесторів, навіть попри послаблення санкцій США.

Джерело : Reuters

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