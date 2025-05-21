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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Уряд підтримав законопроєкт про посилення соцзахисту військових

кого звільняють з військової служби у 2025 році
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який має поліпшити соціальний захист військовослужбовців строкової та базової служби, а також їхніх сімей. Перелік пільг для військових можуть розширити.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Пільги для військових: Кабмін підтримав новий законопроєкт

Законопроєкт передбачає зміни до кількох законів України, зокрема про працю, відпустки, соцзахист військових, пенсії, страхування від безробіття та пенсійне страхування.

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Зміни торкнуться:

  • строковиків і військових базової служби;
  • строковиків, які залишаються на службі – у полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;
  • членів сімей таких військових;
  • сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

Одна з головних змін, які стосуються пільг для військових, полягає в тому, що закон чітко визначатиме права військовослужбовців базової та строкової служби і їхніх сімей на соціальний захист.

Також законопроєкт передбачає таке:

  • вилучать норми, які раніше регулювали підстави звільнення зі служби та право на альтернативну (невійськову) службу для тих, хто через релігійні переконання не може проходити строкову службу. Це регулюватиметься окремо;
  • для курсантів і слухачів військових навчальних закладів встановлять шестиденний робочий тиждень з одним вихідним;
  • військовослужбовцям, які повернулися з полону, надаватимуть відпустку в період від оголошення мобілізації до завершення воєнного стану або демобілізації.
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