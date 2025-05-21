Втрати ворога на 21 травня: ліквідовано ще 980 окупантів і понад два десятки артсистем

Втрати ворога на 21 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 183-тю добу повномасштабної війни сягнули 976 780 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 21 травня 2025

особового складу ‒ близько 976 780 (+980) осіб;

танків ‒ 10 835 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 569 (+2);

артилерійських систем – 28 090 (+23);

РСЗВ – 1 388;

засобів ППО ‒ 1 167;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 169 (+76);

спеціальної техніки ‒ 3 895 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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