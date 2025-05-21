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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 21 травня: ліквідовано ще 980 окупантів і понад два десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 21 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 183-тю добу повномасштабної війни сягнули 976 780 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 21 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 976 780 (+980) осіб;
  • танків ‒ 10 835 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 569 (+2);
  • артилерійських систем – 28 090 (+23);
  • РСЗВ – 1 388;
  • засобів ППО ‒ 1 167;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 169 (+76);
  • спеціальної техніки ‒ 3 895 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ
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