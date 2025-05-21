Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 21 травня: ліквідовано ще 980 окупантів і понад два десятки артсистем
Втрати ворога на 21 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 183-тю добу повномасштабної війни сягнули 976 780 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 21 травня 2025
- особового складу ‒ близько 976 780 (+980) осіб;
- танків ‒ 10 835 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 22 569 (+2);
- артилерійських систем – 28 090 (+23);
- РСЗВ – 1 388;
- засобів ППО ‒ 1 167;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 692 (+71);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 169 (+76);
- спеціальної техніки ‒ 3 895 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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