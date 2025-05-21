Завершення торговельної угоди з ЄС: чого чекати Україні після 5 червня 2025 року

Термін дії нинішніх автономних торговельних преференцій, які дозволяють українським товарам безмитно і безквотно заходити на ринок ЄС, скоро закінчується. Ці преференції були запроваджені Євросоюзом у 2022 році як жест підтримки України після повномасштабного вторгнення, тимчасово скасувавши всі тарифи та квоти.

Про те, які зміни чекають на Україну після завершення торговельної угоди з ЄС, ми поговорили з економістом Олегом Пендзиним.

Коли закінчується торговельна угода з ЄС

5 червня закінчується термін дії автономних торговельних заходів, тож виникає питання, пов’язане з експортом української продукції на європейський ринок. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не планує продовжувати режим “торговельного безвізу” з Україною, який дозволяв безмитну торгівлю.

Зараз дивляться

Українські аграрії висловлюють розчарування з приводу позиції, яку нині займає Європейський Союз. Невизначеність, що склалася, створює труднощі для багатьох секторів агропромислового комплексу та може негативно вплинути на переробну промисловість і зрештою — на споживачів.

Про це заявив президент Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Алекс Ліссітса в ході дискусії. Він наголосив, що ЄС залишається стратегічним партнером України, а європейський ринок нині критично важливий для вітчизняних аграріїв.

За його словами наразі немає ясності щодо того, що відбуватиметься після 5 червня. Для країни, яка живе в умовах війни, вкрай важливо мати більшу визначеність у відносинах із ключовим торговельним партнером.

Він визнав, що розуміє ситуацію, яка склалася в самій Європі — зокрема, вибори в Польщі та протести європейських фермерів, однак закликав ЄС враховувати й українські реалії.

Завершення торговельної угоди з ЄС: що зміниться

На думку економіста Олега Пендзина, якщо розглядати ситуацію України у 2022 році та зараз, то вона докорінно змінилася. У 2022 році шляхи вивозу морем були майже повністю блоковані. І тоді ця угода з Європою була для нас порятунком, адже це був чи не єдиний спосіб експортувати українську аграрну продукцію на світові ринки.

– Зараз ситуація змінилася через те, що ми відновили шляхи постачання продукції морем, тож українські товари продовжуватимуть надходити на світові ринки. Але дійсно, європейський ринок – це преміальний сегмент, тож багато наших виробників хотіли б на ньому знаходитися й надалі, – наголосив експерт.

Чого очікувати аграріям після завершення торговельного безвізу: думка економіста

– Українські аграрії не відмовлятимуться від вирощування продукції через втрату європейських ринків, адже і до війни основними ринками, на які ми постачали наші продукти, були східні країни, зокрема Азія. Тож не варто очікувати зниження виробництва, – вважає економіст.

Що стосується українських зернових культур, то до війни основними імпортерами були Індонезія, Філіппіни, Марокко, Єгипет, Туніс. У 2020 році Китай вперше очолив список імпортерів українського зерна, значно збільшивши закупівлі кукурудзи та пшениці. Єгипет також залишається важливим імпортером зернових.

Відповідно до даних Національного інституту стратегічних досліджень, у 2024 році Україна експортувала 78,3 млн т аграрної продукції. Найбільша частка припадає на соняшникову олію, кукурудзу, а також на пшеницю. Серед лідерів експорту опинився ріпак, обсяг якого склав понад 3,8 млн т. Частка м’яса та іншої їстівної продукції, свійської птиці становить 4%.

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