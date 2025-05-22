Харкову потрібна посилена система ППО для боротьби із Шахедами – Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Росія значно збільшила кількість Шахедів, які запускає по місту, а тому потрібно посилити систему протиповітряної оборони (ППО).

Про це Терехов сказав в інтерв’ю для Українського Радіо Харкова.

Посилення ППО для Харкова

За словами Терехова, російські військові масовано атакують Шахедами різні райони Харкова переважно вночі, коли люди відпочивають. На жаль, не всі мешканці міста реагують на повітряні тривоги, бо багато хто спить.

Зараз дивляться

Ігор Терехов розповів, що ворожі атаки стали масованими. Крім того, для ліквідації наслідків таких атак залучається величезний ресурс комунальних служб.

— Якщо ми раніше бачили один, два, три Шахеди і все, то останній раз було 20 Шахедів. Взагалі було 32, але 12 наші сили ППО збили. Але два — таки долетіли до Харкова, — сказав міський голова.

Тому на сьогодні головне завдання – зробити вдалою систему ППО в Харкові, щоб вона могла боротися з Шахедами. Адже Росія не полишає своїх планів щодо руйнації та обстрілів міста.

За словами Терехова, на сьогодні у Харкові лишається 1,3 млн жителів. Якщо взяти до повномасштабного вторгнення, то офіційно було 1,6 мільйона жителів, а насправді завжди було близько 2 мільйонів.

Варто зауважити, що Харків чи не щодня піддається ворожим повітряним атакам. Так, 2 травня росіяни масовано атакували місто. Загарбники застосували ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами, що спричиняє масштабні руйнування й численні жертви серед цивільного населення. Повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Харків 2 травня зросла до 51.

Вночі 6 травня Харків дві години перебував під масованою атакою дронів. За цей час зафіксовано 20 влучань по місту. На одному з найбільших ринків міста сталася пожежа.

Фото: Ігор Терехов

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