Літні канікули у Дніпрі 2025: коли почнуться та скільки триватимуть

У соціальних мережах стрімко поширюється інформація про скорочення літніх канікул у школах.

Факти ICTV розказують, яка тривалість літніх канікул у Дніпрі у 2025 році, коли вони почнуться та закінчаться — читайте детальніше в матеріалі.

Коли буде останній дзвоник у Дніпрі у 2025 році

Згідно з Постановою № 841 Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні, тривалість навчального року 2024-2025 у закладах загальної середньої освіти становить — з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

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Таким чином у 2025 році для школярів міста Дніпро та Дніпропетровської області 30 травня офіційно завершиться навчальний рік. Цього ж дня у більшості шкіл відбудуться урочисті заходи з нагоди останнього дзвоника.

Згідно із законодавством України, навчальний рік у школах має тривати не більше 175 навчальних днів, а тривалість канікул упродовж навчального року не може бути менше як 30 календарних днів.

Отже, літні канікули у Дніпрі у 2025 році розпочнуться 31 травня й триватимуть до 31 серпня, забезпечуючи дітям майже три місяці відпочинку.

Після завершення навчального року, у червні, для учнів молодших класів планується організація пришкільних таборів, а випускники здаватимуть національний мультипредметний тест (НМТ).

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