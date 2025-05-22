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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Перший столичний хлібозавод запускає нову лінію з виробництва тостового хліба

Компанія Перший столичний хлібозавод запустила лінію з виробництва тостового хліба

Українська компанія Перший столичний хлібозавод (ПСХ), що входить до групи Хлібні інвестиції, запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба.

Уперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію чистого приміщення, що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба – до 30 днів.

– Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія – це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у €4,5 млн – це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє, – зазначив CEO групи компаній Хлібні інвестиції Юрій Триндюк.

Компанія Перший столичний хлібозавод запустила лінію з виробництва тостового хліба Фото 1

Фото: Перший столичний хлібозавод

Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва – від замішування тіста до пакування готової продукції.

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Особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак – ідеально для тостів.

Під брендом Цар Хліб буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою Цей Тост.

У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи Хлібні інвестиції склали €12 млн.

Довідка. Група компаній Хлібні інвестиції – лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України. До складу групи входять:

  • ТОВ Перший столичний хлібозавод;
  • ТОВ Chanta Mount;
  • ТДВ Івано-Франківський хлібокомбінат;
  • ТОВ Бердичівський хлібозавод;
  • ПрАТ Теремно Хліб;

Основні бренди: Цар Хліб, Теремно Хліб, Chanta, Sucrema.

Фото: Перший столичний хлібозавод

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