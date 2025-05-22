Перший столичний хлібозавод запускає нову лінію з виробництва тостового хліба
Українська компанія Перший столичний хлібозавод (ПСХ), що входить до групи Хлібні інвестиції, запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба.
Уперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію чистого приміщення, що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба – до 30 днів.
– Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія – це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у €4,5 млн – це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє, – зазначив CEO групи компаній Хлібні інвестиції Юрій Триндюк.
Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва – від замішування тіста до пакування готової продукції.
Особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак – ідеально для тостів.
Під брендом Цар Хліб буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою Цей Тост.
У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи Хлібні інвестиції склали €12 млн.
Довідка. Група компаній Хлібні інвестиції – лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України. До складу групи входять:
- ТОВ Перший столичний хлібозавод;
- ТОВ Chanta Mount;
- ТДВ Івано-Франківський хлібокомбінат;
- ТОВ Бердичівський хлібозавод;
- ПрАТ Теремно Хліб;
Основні бренди: Цар Хліб, Теремно Хліб, Chanta, Sucrema.
Фото: Перший столичний хлібозавод