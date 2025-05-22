Що треба мати з собою на НМТ 2025: перелік необхідних речей

Наразі триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025, яка проходить у період з 14 травня по 25 червня. Щоб успішно скласти тестування, недостатньо лише добре підготуватися. Варто заздалегідь знати, що саме дозволено взяти з собою до екзаменаційного центру.

Факти ICTV дізнавалися, що обов’язково потрібно мати з собою на НМТ 2025 та які предмети не варто брати.

Що треба мати з собою на НМТ 2025

Учасникам національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 рекомендовано заздалегідь ознайомитися з адресою тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому вони проходитимуть тестування. Варто заздалегідь спланувати маршрут до пункту проведення тесту, щоб уникнути запізнень.

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Усі ключові деталі – місце, дата й час проведення НМТ – зазначено у запрошенні, що завантажується з персонального кабінету на сайті УЦОЯО.

Для учасників, які проходитимуть тест в Україні, час початку тестування вказаний за київським часом. Для тих, хто складатиме НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, у якому розташований ТЕЦ.

Що брати з собою на НМТ у 2025 році:

оригінал документа, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка або документ, на підставі якого відбулася реєстрація);

сертифікат учасника НМТ (роздрукований з персонального кабінету);

запрошення-перепустку на тестування;

чорну гелеву або капілярну ручку (чернетки будуть надані в ТЕЦ);

питну воду у прозорій пляшці без етикетки, перекус (на бажання).

Учасникам, які складатимуть тестування в Україні, рекомендується також мати при собі теплий одяг – він може знадобитися в разі довгого перебування в укритті.

Допуск до ТЕЦ завершується за 10 хвилин до початку тестування. Запізнення — причина для недопущення до НМТ.

НМТ 2025: що треба мати з собою, а які речі заборонені

Перед початком тесту всі заборонені пристрої (телефони, смартгодинники, навушники тощо) потрібно вимкнути й залишити в спеціальному місці. Слухайте інструктора та виконуйте його вказівки.

Учасникам НМТ заборонено мати при собі будь-які пристрої для зчитування, обробки чи відтворення інформації, а також власні рукописні чи друковані матеріали, які не передбачені офіційною процедурою тестування. Тож не варто брати із собою папір для чернеток, адже необхідні аркуші для записів видадуть безпосередньо на місці.

Брати з собою калькулятор на НМТ не можна. Його використання заборонене правилами, навіть якщо це найпростіший калькулятор. Усі обчислення потрібно виконувати самостійно, за потреби – на чернетках.

В аудиторії кожному учаснику буде надано окреме місце з комп’ютером, під’єднаним до мережі Інтернет. Старший інструктор вручить персональну картку, у якій буде вказано логін і пароль для входу в тестову систему. Перед входом до системи потрібно уважно перевірити введені дані.

Джерело : УЦОЯО

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