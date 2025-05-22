Відпрацювання навчання на бюджеті: що відомо та скільки триватиме

Наразі випускники вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за держзамовленням, не повинні відпрацьовувати після закінчення навчання. Проте у Міністерстві освіти та науки (МОН) анонсували зміни щодо цього правила.

Передбачається впровадження нової програми, згідно з якою студенти, які навчаються на бюджеті, будуть зобов’язані відпрацювати визначений термін за здобутою спеціальністю. Варто зазначити, що така норма існувала раніше, але у 2017 році її скасували.

Скільки років потрібно буде відпрацьовувати за навчання на бюджеті та кого це стосується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кого стосується відпрацювання навчання на бюджеті

У МОН зазначають, що нововведення першочергово стосується випускників бюджетної форми навчання окремих спеціальностей, які потрібні для державного сектору та яких наразі бракує. Зокрема, це стосується фахівців медичної, освітньої, інженерної та оборонної галузей.

Студенти даних спеціальностей, які здобувають освіту за кошти державного або регіонального бюджету, повинні будуть після завершення другого курсу підписати з вищим навчальним закладом (ВНЗ) угоду про обов’язкове працевлаштування. У разі відмови, їх переведуть на контрактну форму навчання.

Скільки років треба буде відпрацювати навчання на бюджеті

У МОН зазначають, що строк відпрацювання буде у два рази менше, ніж строк навчання за програмою й становитиме 2 роки.

Вже з першого курсу студентам передбачена підвищена академічна стипендія. Після завершення другого курсу вони, як і інші студенти, проходитимуть ЄДКІ (єдиний державний кваліфікаційний іспит), а далі зобов’язані укласти відповідний договір.

Після закінчення навчання випускники повинні взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.

Тобто, після закінчення ВНЗ необхідно відпрацювати кошти за своє навчання на одному з тих робочих місць, які запропонує держава.

Впровадження нової системи наразі обговорюється, а будь-які зміни стосуватимуться лише нових вступників.

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