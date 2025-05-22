Як іноземцю отримати дозвіл на проживання в Україні у 2025 році

Іноземні громадяни, які бажають легально проживати в Україні, можуть отримати посвідку на проживання. Документ надає право на законне перебування в країні протягом визначеного терміну та відкриває доступ до різних соціальних і економічних можливостей.

Що необхідно для отримання постійної посвідки на проживання в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати дозвіл на проживання в Україні

Для тривалого проживання в Україні необхідно оформити посвідку.

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Посвідка на постійне проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для постійного проживання в Україні.

Підстави для оформлення посвідки:

працевлаштування або навчання;

близькі родинні зв’язки з громадянами України (чоловік/дружина, діти, батьки), возз’єднання сім’ї, шлюб з громадянином України або резидентом;

інвестиція в економіку України на суму не менше $100 тис.;

наукова або культурна діяльність, що відповідає інтересам України, волонтерство або релігійна діяльність.

Оформити посвідку на проживання в Україні можна на підставі отриманої довготривалої візи типу D (не потрібна для громадян Грузії, Вірменії, Азербайджану, Узбекистану).

Щоб отримати постійний дозвіл на проживання в Україні, необхідно отримати дозвіл на імміграцію. Для цього треба подати заяву та необхідні документи до територіального підрозділу ДМС України або відповідного консульства за кордоном.

Після отримання дозволу на імміграцію необхідно подати заяву на оформлення постійної посвідки на проживання. Вона видається строком на 10 років з подальшою можливістю продовження.

Варто відзначити, що у 2025 році набули чинності зміни в законодавстві, які спрощують отримання постійної посвідки на проживання для іноземців, які безперервно проживали в Україні на підставі тимчасової посвідки протягом останніх 5 років. Такі особи та члени їхніх сімей мають право одночасно подати заяву на отримання дозволу на імміграцію та постійної посвідки на проживання.

Як отримати дозвіл на проживання в Україні: необхідні документи

Для оформлення посвідки на постійне проживання необхідно подати такі документи (перелік може вирізнятися залежно від ситуації):

Дійсний паспортний документ іноземця або паспортні документи, якщо іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство). Особа без громадянства подає документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D (якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України).

У разі подання документів законним представником необхідно надати оригінал та копії документів, що посвідчують особу законного представника та підтверджують його повноваження.

Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, який містить особисті дані та які засвідчені у законодавчому порядку.

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал та копія).

Копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства, можуть подаватися:

Особи, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності закону України

Особи, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їхні повнолітні діти, які прибули разом з ними до досягнення повноліття, подають тимчасову довідку або інший документ, що підтверджує факт прибуття, та документ про безперервне проживання в Україні не менше п’яти років, виданий територіальними органами ДМС.

Особи, які прибули в Україну дітьми-сиротами через збройні конфлікти в місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися в державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено опіку чи піклування громадян України, подають документ, що підтверджує відповідні обставини.

Документ про реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Іноземці або особи без громадянства можуть подати інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки на проживання. Зокрема, це можуть бути документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання, оренди тощо.

Вартість послуги становить:

державне мито — 85 грн; вартість адміністративної послуги — 496 грн; вартість бланка посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм — 594 грн.

Термін розгляду заяви — протягом 15 робочих днів.

Зверніть увагу! Документи для оформлення посвідки на постійне проживання треба подавати не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування чи проживання в Україні.

Як іноземцю змінити дозвіл на проживання в Україні

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі:

зміни інформації або закінчення строку дії посвідки;

виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;

непридатності посвідки для подальшого використання (пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу та прочитати інформацію про неї);

досягнення 25- або 45-річного віку, якщо посвідка не містить безконтактного електронного носія.

Джерело: Державна міграційна служба України

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