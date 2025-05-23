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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Коли останній дзвоник в Черкасах у 2025 році: важливі дати для школярів

коли останній дзвоник в Черкасах
Фото: Pexels

Літні канікули — довгоочікувана пора для школярів, коли після напруженого навчального року вони можуть нарешті перепочити, набратися сил та провести час із задоволенням. Це період відпочинку, подорожей, спілкування з друзями й нових вражень. У Черкасах дати завершення навчання та святкових заходів уже визначено, тож учні можуть готуватися до літнього відпочинку. 

Факти ICTV дізнавалися, коли останній дзвоник в Черкасах у 2025 році та які святкові події заплановні. 

Останній дзвоник в Черкасах: дата 

Після завершення навчального року почнуться літні канікули у Черкасах 2025. Про це повідомила у Facebook заступниця міського голови Анастасія Чубіна. 

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Вона розповіла, що останній дзвоник у 2024–2025 навчальному році пролунає для всіх учнів шкіл Черкас 30 травня. Цього дня офіційно завершиться навчальний процес. 

Коли починаються літні канікули у Черкасах 

Для учнів 9-х класів святковий випускний вечір відбудеться 6 червня. Ця подія ознаменує завершення базової середньої освіти та стане важливим етапом для тих, хто продовжить навчання у старшій школі або закладах професійної освіти. 

Окрема урочистість запланована для випускників 11-х класів — 13 червня вони візьмуть участь у традиційному загальноміському Марші подяки. Це щорічний захід, на якому випускники висловлюють вдячність батькам, вчителям та місту за роки навчання. 

А вже наступного дня — 14 червня — одинадцятикласники святкуватимуть свій випускний у стінах рідних шкіл. Урочистості передбачають вручення атестатів, святкову програму та прощання зі школою. 

Таким чином, усі святкові заходи відбудуться до середини червня, після чого школярі зможуть повноцінно відпочивати влітку. 

Отже, для більшості школярів літні канікули у Черкасах триватимуть три місяці. Для випускників трохи менше. 

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