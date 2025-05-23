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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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На Покровському напрямку окупанти розстріляли двох військових ЗСУ

Російські окупанти
Фото: Getty Images

На Покровському напрямку розпочато розслідування за фактом розстрілу двох військовополонених.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

– За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні.

Розстріл двох полонених ЗСУ

Неподалік селища Удачне Покровського району зранку 22 травня 2025 року російські військові здійснили штурм позицій Сил оборони. Там виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу окупанти захопили у полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

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– Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, – наголошують у Донецькій обласній прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Розстріл полонених ЗСУ: Лубінець надіслав листи до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл росіянами двох українських військовополонених та негайно надіслав листи до ООН та МКЧХ.

Нагадаємо, раніше керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що РФ за роки повномасштабної війни, ймовірно, стратила 268 українських військових.

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Війна в Україні, Покровськ, полонені, Прокуратура
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