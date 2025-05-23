Реєстрація на іспити в аспірантуру та магістратуру 2025: дата закінчення

Учасники єдиного вступного іспиту в магістратуру і аспірантуру 2025 року мають вчасно зареєструватися та подати документи до закладу вищої освіти.

Що відомо про дату початку та дату завершення реєстрації на іспити в магістратуру та аспірантуру у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли завершується реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру

Реєстрація на іспити в магістратуру триває з 2 травня по 23 травня. Щоб подати документи необхідно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти та отримати екзаменаційний лист.

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Подати документи також можна дистанційно. У разі дистанційної реєстрації, для ідентифікації особи, вступник повинен мати кваліфікований електронний підпис.

Наразі в Україні завершується реєстрація на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Особи, які бажали взяти участь, але не змогли зареєструватися в період основної сесії, можуть зробити це під час додаткової — 16-17 червня.

Як відбувається реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру

Вступникам у магістратуру та аспірантуру для складання єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень необхідно подати пакет документів та отримати оригінал екзаменаційного листка.

Для вступників, які складатимуть тестування за кордоном, для доступу до екзаменаційного центру достатньо буде мати якісну сканкопію.

Після цього для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створений кабінет учасника вступних випробувань. Доступ до нього здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 12 червня учасники, що були зареєстровані на основну сесію вступних випробувань у магістратуру та аспірантуру, отримають у цих кабінетах запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, місце та час проведення тестування.

Вступники, які не встигли подати документи до завершення реєстрації на іспити в магістратуру та аспірантуру, на жаль, їх не отримають. У разі пропуску основної сесії з поважної причини можна буде зареєструватися на додаткову.

Варто зазначити, що додаткова сесія тестувань для вступу до магістратури та аспірантури пройде лише на території України.

Нагадуємо, що основна сесія до магістратури у 2025 році проходитить з 21 червня до 12 липня, додаткова сесія — з 29 липня до 18 серпня.

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