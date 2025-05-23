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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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РФ за роки повномасштабної війни, ймовірно, стратила 268 українських військових

Факти ймовірних страт українських військових: Бєлоусов озвучив динаміку з 2022 по 2025 роки
Фото: Getty Images

З початку повномасштабної війни за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених було зареєстровано та розслідується 75 кримінальних проваджень.

Саме таку інформацію у рамках журналістського розслідування CNN надав керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Факти ймовірних страт українських військових

Він зазначив, що кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає з кожним роком:

Зараз дивляться
  • 2022 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 українських військовополонених;
  • 2023 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 11 українських військовополонених;
  • 2024 рік: 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських військовополонених;
  • з початку 2025 року: 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського військовополоненого.

За словами Бєлоусова, це зростання пов’язане з вказівками, наданими вищим керівництвом РФ, як політичним, так і військовим.

До речі, раніше CNN, базуючись на перехоплених радіопереговорах та записах з безпілотників, які потрапили у розпорядження західного медіа, повідомляло, що РФ наказала вбивати полонених українських військових.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Воєнні злочини
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