РФ за роки повномасштабної війни, ймовірно, стратила 268 українських військових
З початку повномасштабної війни за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених було зареєстровано та розслідується 75 кримінальних проваджень.
Саме таку інформацію у рамках журналістського розслідування CNN надав керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.
Факти ймовірних страт українських військових
Він зазначив, що кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає з кожним роком:
- 2022 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 українських військовополонених;
- 2023 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 11 українських військовополонених;
- 2024 рік: 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських військовополонених;
- з початку 2025 року: 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського військовополоненого.
За словами Бєлоусова, це зростання пов’язане з вказівками, наданими вищим керівництвом РФ, як політичним, так і військовим.
До речі, раніше CNN, базуючись на перехоплених радіопереговорах та записах з безпілотників, які потрапили у розпорядження західного медіа, повідомляло, що РФ наказала вбивати полонених українських військових.