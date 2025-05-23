Завершення війни в Україні: чотири сценарії на 2025 рік у звіті JPMorgan

Американський фінансовий гігант JPMorgan Chase & Co. презентував нове дослідження щодо війни Росії проти України, в якому прогнозує, що домовленість про припинення вогню може бути досягнута у 2025 році.

Мирна угода з РФ може бути укладена у 2025 році

У звіті експерти JPMorgan Chase прогнозують, що до кінця другого кварталу 2025 року президент України Володимир Зеленський, ймовірно, “буде змушений піти на домовленість із Росією”.

Це, за оцінками аналітиків, призведе до заморожування лінії фронту, але не стане повноцінною мирною угодою. Причинами такого розвитку подій називають виснаження запасів озброєнь у європейських країн, нестачу військовослужбовців в Україні, втрату терпіння у США, а також розбіжності всередині трансатлантичного союзу.

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У документі наголошується: за поточного темпу наступу для повного захоплення України Росії знадобиться близько 118 років. Тому, ймовірно, Володимир Путін буде прагнути укласти угоду, яка дозволить реалізувати його стратегічну мету – встановлення контролю над Києвом.

Успішність будь-якої потенційної угоди, на думку аналітиків, залежатиме від двох ключових факторів:

ступеня задоволеності Путіна поступками з боку України та західних країн;

сили наданих гарантій безпеки для України.

Сценарії завершення війни в Україні

Фахівці JPMorgan окреслили чотири можливі сценарії подальшого розвитку подій.

Оптимістичний сценарій – Південна Корея (ймовірність: 15%)

Україна не отримає повноцінного членства в НАТО чи повного відновлення територіальної цілісності.

Однак, якщо Зеленському вдасться забезпечити присутність на території України європейських сил безпеки, які мають підтримку США, то близько 80% територій, що перебувають під контролем Києва, зможуть розвиватися стабільно, демократично й успішно.

Крім того, використання заморожених російських активів у розмірі $300 млрд може надати сильний імпульс для відбудови країни.

Стабільний варіант – Ізраїль (ймовірність: 20%)

Навіть без безпосередньої присутності іноземних військ, але за умови потужної та послідовної підтримки Заходу, Україна зможе модернізувати армію, наростити власний стримувальний потенціал і зберегти незалежність.

Однак постійна загроза війни залишатиметься. Путін, у цьому випадку, прагнутиме економічних поступок, зокрема пом’якшення санкцій, та розбудови діалогу зі США.

Нестабільний сценарій – Грузія (ймовірність: 50%)

За відсутності іноземної військової присутності та системної підтримки ззовні, Україну очікує затяжна нестабільність, уповільнене економічне зростання та зниження обсягів міжнародної допомоги.

У такому випадку євроатлантична інтеграція може зупинитися, а держава поступово опиниться в зоні впливу Росії.

Песимістичний сценарій – Білорусь (ймовірність: 15%)

Якщо США припинять підтримку України, а Європа не зможе взяти на себе цю роль, Росія може домогтися повної капітуляції України. У такому випадку держава ризикує втратити суверенітет і стати васалом РФ.

Це означатиме перемогу Кремля, остаточне послаблення Заходу та радикальну зміну глобального порядку, що сформувався після Другої світової війни.

Аналітичний звіт підготовлено нещодавно створеним Центром геополітики. Як повідомляв Bloomberg, JPMorgan заснував Центр геополітики для допомоги клієнтам справлятися із геополітичними ризиками.

Оприлюднені матеріали стосуються України та Росії, ситуації на Близькому Сході та глобального процесу переозброєння. Очікується, що подібні звіти публікуватимуться раз на квартал.

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