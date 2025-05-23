Повітряні сили ЗСУ 21 травня успішно атакували передовий командний пункт російської армії в Бахмуті на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Україна завдала удару по командному пункту росіян у Бахмуті

У результаті удару українських військових будівля командного пункту, у якому перебували російські військові, зазнала значних руйнувань.

– Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

У повідомлені наголошується, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по командних пунктах ворога, поки всі окупанти не залишать територію України й не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

