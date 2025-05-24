Голова Сумської ОВА спростував фейк про захоплення Юнаківки росіянами

Прокремлівські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито захоплення російськими військами населеного пункту Юнаківка на Сумщині. Ці дані не відповідають дійсності.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росіяни не контролюють Юнаківку

Очільник ОВА підкреслив, що російський агресор веде бойові дії не лише на фронті, а й активно використовує інформаційні маніпуляції для дестабілізації ситуації в регіонах України, зокрема на Сумщині.

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З його словами, ситуація на державному кордоні області залишається контрольованою.

Позиції утримуються, Збройні сили України та інші підрозділи сил оборони успішно стримують атаки противника.

– Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка, яку сьогодні поширюють прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності, – наголосив Григоров.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати прикордонні регіони України. Найскладніша ситуація зараз склалася на Сумщині та Харківщині, де загарбники прагнуть знищити укриття та захисні споруди ЗСУ.

Більшість атак припадає на Сумську та Харківську області, менш інтенсивні обстріли зафіксовано на території Чернігівщини.

Росіяни активно застосовують ударні дрони: йдеться про скидання вибухівки з безпілотників, використання FPV-дронів та апаратів, керованих за допомогою оптоволокна.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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