Посол ЄС про атаку на Київ: Хто ще сумнівається у намірах РФ – читайте новини

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова порадила тим, хто все ще сумнівається в тому, що РФ хоче продовження війни, почитати новини про атаку на Київ.

Дипломатка у соцмережі Х емоційно прокоментувала наслідки комбінованого удару Росії по столиці України вночі 24 травня.

Посольство ЄС про нічну атаку РФ на Київ

– Ще одна жахлива ракетна атака та атака безпілотників на Україну. Головна ціль – Київ. Багато житлових будинків горять, зазнали значних пошкоджень. 15 людей поранено, – наголосила вона.

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За її словами, постраждали райони Києва, де живуть її колеги-дипломати.

– Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни – читайте новини, – додала Матернова.

Реакція МЗС України на удар по Києву 24 травня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, говорячи про ще одну гучну ніч у Києві та інших областях, наголосив, що з моменту зустрічі у Стамбулі 16 травня Росія досі не надіслала свого “мирного меморандуму”.

– Натомість вона насилає смертоносні дрони та ракети на цивільних. Це відповідь Росії на міжнародні зусилля з досягнення миру і наочний доказ того, що потрібно посилювати санкційний тиск на Москву, щоби прискорити процес встановлення миру, – сказав дипломат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : МЗС

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