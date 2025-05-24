Путін не змінив цілі у війні з Україною та прагне перемогти – розвідка США

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не відмовляється від своїх цілей у війні проти України і продовжує прагнути до перемоги.

Про це свідчить щорічний звіт воєнної розвідки США (DIA), підготовлений для Конгресу Сполучених Штатів станом на 11 травня.

Путін хоче перемогти у війні з Україною

– Путін майже напевно прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та подальший розділ української держави, – йдеться у звіті.

За відсутності врегулювання шляхом переговорів або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії.

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Хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються та відбуваються за рахунок значних втрат особового складу та техніки.

У звіті зазначається, що з початку війни Росія втратила принаймні 10 тис. наземних бойових машин, понад 3 тис. танків, близько 250 літаків і гелікоптерів, понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу оцінюються більш ніж у 700 тис. осіб.

РФ повільно просувається на сході

Попри це російські війська продовжують повільне просування на сході України та нарощують чисельність сил. Зокрема, на Курському напрямку для підтримки наступу залучено понад 10 тис. північнокорейських військових.

Крім того, Росія атакує критично важливу українську інфраструктуру за допомогою дронів-камікадзе та ракет великої дальності, маючи на меті зламати волю українців до опору.

У розвідці США наголошують: Путін не відмовиться від своєї головної мети – нав’язати Україні післявоєнний нейтралітет, обмежити її військовий потенціал і домогтися подальшої фрагментації держави.

– Путін та його військові керівники, ймовірно, віддають перевагу швидким перемогам на полі бою, однак Москва, здається, готова миритися з високою ціною повільних наступів, розраховуючи, що поступово вичерпає ресурси та волю України й переживе західну підтримку, – йдеться у звіті.

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