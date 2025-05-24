Розправи РФ над українськими військовими: ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт

Українська розвідка зафіксувала понад 150 випадків страт військових Сил оборони України, які потрапили в полон росіян від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

Окупанти за наказом керівництва страчують українських полонених

– Тільки спецпідрозділи ГУР МО України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських захисників. Усі зібрані спецпідрозділами ГУР МО України дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань українським правоохоронцям, – ідеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, більшість випадків страт військовополонених відбулися за прямим наказом. Це не поодинокі злочини, а системна політика країни-агресора, зазначили в ГУР.

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Ці дані підтверджує і незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У звіті від 19 березня 2025 року йдеться про те, що російські військові навмисно вбивають або калічать українських бійців, які вже здалися або намагалися здатися.

– Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці, – йдеться в документі.

Спеціальний представник ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц заявив у коментарі CNN, що така кількість страт не могла б відбуватися без згоди вищого керівництва. За його словами, в Росії це означає участь президента Володимира Путіна.

Також про масштаби цих злочинів свідчать і дані Офісу Генерального прокурора України. Від початку повномасштабної війни за фактами вбивства 268 українських військовополонених було зареєстровано та розслідується 75 кримінальних проваджень.

Один з останніх випадків стався 22 травня 2025 року поблизу селища Удачне в Донецькій області. Російські війська штурмували українські позиції. Двох наших військових, які опинилися без зброї, росіяни взяли в полон, а потім розстріляли в лісосмузі.

Джерело : ГУР, CNN

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