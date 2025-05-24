Третій етап обміну полоненими відбудеться вже завтра – Зеленський

У суботу, 24 травня, Україна провела другий за два дні етап масштабного обміну полоненими з Росією. Додому повернулися ще 307 українських військовослужбовців.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Україна повернула додому ще 307 захиників

– Рядові і сержанти. Більшість – Збройні сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба, – розповів президент.

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Глава держави додав, що 273 із цих воїнів потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році.

Також серед звільнених є ті, кого було захоплено на територіях Херсонської, Запорізької, Харківської та Луганської областей. Загалом за два дні обмінів Україна повернула вже 697 своїх громадян.

Зеленський повідомив, що завтра має відбутися третій етап обміну: “Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей”.

Президент підкреслив, що завдання держави – звільнити всіх, хто досі перебуває в російському полоні.

– Це завдання спільне для наших розвідок, дипломатів і всієї держави. Воно непросте, але його треба реалізувати, – наголосив він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України у цій складній роботі й закликав і надалі допомагати в поверненні полонених.

Щоденні атаки РФ по Україні вимагають рішучої реакції

Президент згадав про масовану атаку РФ, якої зазнала Україна уночі 24 травня. За словами Зеленського, Росія завдала потужного ракетного й дронового удару – зокрема застосувала балістичну зброю та близько 250 дронів.

– Щоночі наші сили працюють для захисту життів. І я хочу подякувати всім, хто допомагає Україні з протиповітряною обороною, з постачанням систем ППО, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що щоденні обстріли на Одещині, Сумщині, Харківщині та в інших регіонах вимагають рішучої міжнародної реакції, зокрема з боку США та ЄС.

Президент підкреслив: Україна відкрита до дипломатії, яка принесе реальні гарантії безпеки, однак саме Росія блокує будь-які кроки до миру.

Нагадаємо, за інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 307 українців, яких повернули сьогодні в межах обміну 1000 на 1000, це чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Серед них – 27 захисників Маріуполя.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медогляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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