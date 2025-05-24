У зруйнованому на 90% Куп’янську залишаються 1,7 тис. людей

Стан у Куп’янській громаді Харківської області критичний: місто Куп’янськ знищено на 90%. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону Єдині новини.

Куп’янськ майже знищено ворожими атаками

– Ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Зокрема, тому, що росіяни атакують Куп’янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні. І всю цю зброю окупанти застосовують по центральних частинах населених пунктів, що несе загрозу звичайним мешканцям, – сказав він.

Беседін розповів, що вчора місто зазнало нового терористичного обстрілу. Спочатку росіяни випустили по Куп’янську керовану авіабомбу (КАБ), потім – ракети з РСЗВ Ураган. Двоє працівників комунальної служби загинули.

Очільник МВА наголосив, що майже вся інфраструктура Куп’янська зруйнована.

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– Куп’янськ знищено на 90 відсотків, – зазначив він.

Близько 2,7 тис. людей залишаються у Куп’янській громаді

Беседін додав, що попри постійну небезпеку, у Купянській громаді досі залишаються близько 2,7 тис. цивільних, з них близько 1,7 тис. – безпосередньо у Куп’янську.

– Ми усвідомлюємо, як важко залишати рідну домівку, але жодна матеріальна цінність не вартує життя. Евакуаційний механізм уже відпрацьований: підготовлено місця компактного проживання, передбачено соціальні виплати, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу, – наголосив очільник МВА.

За його словами, є налагоджений механізм евакуації: діє Центр підтримки в Харкові. Він опікується понад 8 тис. переселенцям з громади. Людям надають гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

Нагадаємо, вчора російські військові вдарили по центральній частині Куп’янська керованою авіабомбою ФАБ-500. Вже після цього поцілили ще раз – системою Ураган.

У результаті ударів загинув один працівник комунальної служби. Іншого, який отримав критичні травми, не змогли врятувати медики.

Під обстріл також потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури – ворог атакував його безпілотником типу Молнія.

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